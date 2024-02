Tchad : Voici le programme des obsèques officielles pour le Général d’armée Daoud Yaya Brahim

La cérémonie funéraire a débuté à 8 heures du matin avec la mise en place des populations venant de tous les horizons du pays. C'est une occasion pour le peuple tchadien de montrer son respect et sa gratitude envers cet homme exceptionnel qui a consacré sa vie à servir le pays.



La cérémonie sera présidée par le Premier Ministre, accompagné des membres importants du gouvernement et des corps constitués. La présence de ces personnalités illustre l'importance que le Tchad attache à ce moment solennel.



Durant cette cérémonie, différentes étapes seront suivies pour honorer la mémoire du général d'armée Daoud Yaya Brahim. Des discours seront prononcés par des proches, des collègues militaires et peut-être même par des représentants étrangers qui reconnaissent également l'importance de sa contribution à la paix dans la région.



Des chants funéraires traditionnels résonneront dans l'air, rappelant les valeurs culturelles profondes du Tchad et rendant hommage au défunt général. Les témoignages émouvants souligneront son courage sur le champ de bataille ainsi que ses qualités humaines exceptionnelles.



Aux alentours de 11 heures, après avoir honoré sa mémoire comme il se doit, la dépouille mortelle du général d'armée Daoud Yaya Brahim sera remise à sa famille avec tout le respect qu'elle mérite. Ce moment symbolique marquera l'achèvement officiel des obsèques.



Au-delà de cette journée dédiée aux obsèques officielles, il est essentiel que nous n'oubliions pas les réalisations extraordinaires accomplies par cet homme remarquable tout au long de sa carrière militaire. Son héritage restera gravé dans les annales historiques du Tchad et continuera d'être une source d’inspiration pour les générations futures.