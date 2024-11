Tchad : Voici les raisons possibles de l'arrestation du Russe Maxime Chougaley

Circonstances de l'Arrestation

Chougaley et ses collègues ont été arrêtés le 19 septembre à l'aéroport de N'Djamena. Leur arrestation a été liée à un article publié dans le journal Jeune Afrique, qui désignait Chougaley comme un agent de Wagner, un groupe de mercenaires russes. Cette désignation a suscité l'inquiétude des autorités tchadiennes, qui ont interprété leur présence comme une tentative d'interférence dans la politique locale.



Détails de l'Enquête

Selon des sources, les services de renseignement militaire auraient décidé d'interroger Chougaley et son collègue Samer Soueifan à la suite de la publication de l'article, craignant qu'ils ne soient des espions. Le ministre des Affaires étrangères de Russie a noté que des efforts diplomatiques étaient en cours pour leur libération.





Libération et Retours

L'ambassadeur du Tchad à Moscou, Adam Beshir, a confirmé que la décision de libérer les Russes avait été prise par le président Mahamat Idriss Déby. Les détenus ont été remis aux autorités russes après leur libération.





Intentions de Chougaley

Chougaley aurait eu l'intention de participer à un événement pro-russe au Tchad, notamment l'inauguration de la Maison Russe. Des discussions autour de ses activités et de ses liens avec le groupe Wagner continuent de susciter des préoccupations concernant la sécurité et la politique au Tchad.