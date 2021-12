TCHAD Tchad : "Voix de la femme" mobilise les commissaires de N'Djamena contre les VBG

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 11 Décembre 2021



L’ONG "Voix de la femme" échange avec les commissaires de police des 10 arrondissements de N’Djamena sur le renforcement des capacités dans le traitement des dossiers de violences basées sur le genre.

Dans le cadre de clôture des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VGB), l’ONG "Voix de la femme" a organisé le 10 décembre une rencontre d’échange avec les commissaires de police des 10 arrondissements de la capitale. Elle a évoqué le renforcement des capacités dans le traitement des dossiers des VBG.



L’objectif de cet échange est de renforcer et outiller les commissaires de police des 10 arrondissements de N’Djamena sur les stratégies à mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes.



La coordinatrice de l’ONG "Voix de la femme", Amina Tidjani, souligne que la protection de la femme et en particulier des filles est une question de justice et d’équité. De nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement tchadien en faveur de l’amélioration de l’environnement juridique afin de contribuer à la réduction des inégalités sociale basée sur le genre. Des efforts restent à déployer pour l’éradication des VBG au Tchad.



« Le combat pour la justice et l’équité en faveur des femmes mérite que nous vous portions compensation et soutien dans l’œuvre que vous menez en défendant les causes justes des femmes », indique Amina Tidjani à l’endroit des commissaires présents à cette rencontre.



Le commissaire central 2ème adjoint, Djagbé Godwé, rappelle que la lutte contre la violence en général et celle contre les femmes en particulier est leur combat quotidien. Pour lui, beaucoup des efforts ont été déployés par les services de sécurité pour atténuer les violences faites aux femmes. Un tel combat nécessite la conjugaison des efforts de tous car tout le monde est potentiellement victime.



Le sociologue Bétel Felix a succinctement présenté les contextes et les types de violences basées sur le genre aux participants afin de renforcer la lutte. Pour lui, les participants ont une compréhension claire et commune du concept genre, de la prévention et de la répression des délinquants et criminels. En parlant de la famille, Bétel Félix relève que le comportement des uns envers les autres, c’est-à-dire la façon dont les hommes et les femmes se parlent et se traitent, les attitudes des parents à l’égard des filles et des garçons ou encore la répartition des droits et devoirs au sein du ménage sont des concepts liés aux VBG.



Parlant du mariage précoce, le sociologue Bétel Félix affirme qu’au Tchad, 28% des femmes sont mariées avant l’âge de 15 ans et 69% des femmes le sont avant l’âge de 18 ans. Il révèle que dans la sphère domestique, les filles et femmes en âge de procréer sont victimes des violences depuis l’âge de 15 ans.



Selon les commissaires, le type de violences le plus rencontré au commissariat est le viol. Et les difficultés incombent aux parents qui refusent que leurs enfants partent en justice. Ils préfèrent régler le problème des violences à l’amiable, déplore le commissaire du CSP 13. Pour lui, 93% de cas de viol viennent des personnes en majorité pauvres. Les filles colporteuses sont les plus exposés au viol.



Pour le commissaire du 6ème arrondissement, sa circonscription est la plus exposée en terme de violences basées sur le genre puisque le 6ème arrondissement à lui seul enregistre 60 auberges. Le commissaire indique qu’il a instruit à tout les détenteurs des différentes auberges de dénoncer tout cas de viol et d’exposition des filles mineurs dans ces endroits sous peine de sanctions.





