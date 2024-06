Tchad - Voyage Culinaire au Cœur du Logone Oriental : Saveurs Authentiques et Saines

1. Yi / Karkandji : Une Sauce d'Oseille Acidulée et Parfumée



Le Yi, également connu sous le nom de Karkandji, est une sauce emblématique du Logone Oriental. Préparée à base de feuilles d'oseille pilées et cuites, elle se distingue par son acidité rafraîchissante et son parfum unique. Cette sauce accompagne généralement les plats de riz, de poisson ou de viande, apportant une touche d'authenticité et de gourmandise à chaque bouchée.



2. Djog'm Iri : Un Délice aux Fleurs d'Oseille et Poissons Séchés



Le Djog'm Iri, véritable joyau culinaire du Logone Oriental, ravit les papilles par sa combinaison savoureuse de fleurs d'oseille séchées et de poissons séchés cuits ensemble. Ce plat traditionnel, riche en saveurs et en textures, offre une immersion totale dans l'identité gastronomique de la région.