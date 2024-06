Tchad - Voyage Culinaire au Kanem : Saveurs des Oasis

Des délices pour tous les goûts



Au-delà de son utilisation dans des plats élaborés, le dihié peut également être utilisé comme assaisonnement, rehaussant le goût des soupes, des sauces et des ragoûts. Sa saveur unique apporte une touche d'authenticité et de fraîcheur à la cuisine kanembou.



Un menu aux couleurs de l'oasis



Pour illustrer la diversité culinaire du Kanem, voici quelques suggestions de plats à base de dihié :



Mula dihié à la boule de maïs: Un plat savoureux à base de farine de mil fermentée, de dihié et de boule de maïs, idéal pour un repas complet et nourrissant.

Bouillie de mil sucrée aux dattes: Un dessert traditionnel réconfortant, à base de mil bouilli, de dattes et de dihié, parfait pour une pause gourmande.

Couscous de blé au lait: Un plat léger et parfumé, à base de couscous de blé cuit dans du lait et agrémenté de dihié et de sucre, idéal pour le petit-déjeuner ou le goûter.

Le Kanem, une destination culinaire à découvrir



Le voyage culinaire au Kanem nous a permis de découvrir des saveurs uniques et authentiques, inspirées par la richesse du terroir et la fraîcheur des oasis. Le dihié, produit local aux multiples facettes, s'impose comme un élément essentiel de la gastronomie kanembou, offrant aux gourmets une expérience gustative inoubliable.