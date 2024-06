Tchad – Voyage Culinaire au Mayo Kebbi Ouest : Une Symphonie de Saveurs

La gastronomie du Mayo Kebbi Ouest se distingue par sa diversité et sa créativité. On y trouve une multitude de plats, allant des recettes traditionnelles aux créations culinaires plus modernes, tous préparés avec des produits frais et locaux.



Le Nè Bii, une douceur sucrée



Parmi les particularités de cette cuisine, on retrouve la présence de plats sucrés, comme le Nè Bii. Ce plat, à base de feuilles d'amarantes et de jeunes gombos frais, est mijoté longuement avec du sucre, offrant une explosion de saveurs sucrées et acidulées.