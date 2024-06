Tchad : Voyagez au cœur du Barh El Ghazal à travers ses saveurs !

Birbiri : Un amuse-bouche gourmand aux dattes et cacahuètes

Le Birbiri est un amuse-bouche incontournable du Barh El Ghazal. Ce mélange de dattes et de cacahuètes grillées, assaisonné d'épices, offre un contraste de textures et de saveurs irrésistible. Parfait pour se régaler entre les repas ou partager un moment convivial.



Au-delà de ces spécialités, le Barh El Ghazal recèle une multitude de trésors culinaires à découvrir. Goûtez aux viandes grillées issues des troupeaux élevés localement, savourez les légumes frais cultivés dans les jardins et laissez-vous tenter par les desserts traditionnels à base de miel et de fruits secs.



Un séjour au Barh El Ghazal est une expérience sensorielle unique, où chaque bouchée révèle l'authenticité et la générosité de cette terre d'accueil.



N'hésitez pas à vous aventurer dans les marchés locaux, à échanger avec les habitants et à goûter aux produits frais de saison. C'est ainsi que vous découvrirez l'âme véritable du Barh El Ghazal et que vous repartirez avec des souvenirs gourmands inoubliables.