Tchad : WCS mobilise les acteurs du Moyen-Chari pour la gestion des conflits agro-pastoraux

L’objectif de cet atelier est d’améliorer la gestion des conflits liés aux espaces agro-pastoraux et de sensibiliser la population à l’importance des aires protégées. À travers cette initiative, les participants seront informés et formés sur les enjeux de la transhumance, de l’environnement et de la conservation de la biodiversité.



Les sessions de formation visent à renforcer les compétences des médias pour un meilleur traitement des questions liées à la transhumance et à l’environnement. Elles offrent également un cadre de dialogue entre les autorités locales, les représentants des projets PAIRIAC et BC-Chari, et les acteurs du pastoralisme.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kode Ngolo, a insisté sur l’importance de ces échanges et a exhorté les communautés à s’approprier ces initiatives pour en assurer la durabilité. Il a réaffirmé l’engagement des autorités à accompagner ces projets pour le bien-être des populations concernées.



Le point culminant de cet atelier sera la visite de terrain au Parc National de Manda, prévue le jeudi 13 mars 2025. Cette sortie permettra aux participants d’observer de près les réalités de la conservation et les efforts déployés pour protéger la biodiversité de la province. Ce sera également l’occasion d’analyser les défis liés à la cohabitation entre activités pastorales et préservation des espaces protégés.



Il est à noter que les projets PAIRIAC et BC-Chari, portés par l’ONG américaine Wildlife Conservation Society (WCS), s’inscrivent dans une dynamique de gestion durable des ressources naturelles. Leur mission est de favoriser un équilibre entre activités humaines et protection de l’environnement, notamment à travers la sensibilisation et l’implication des acteurs locaux.