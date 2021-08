Tchad : Wakit Tamma annonce "l'intensification de ses marches" contre le CMT

La coordination d'actions citoyennes Wakit Tamma a annoncé ce jeudi au cours d'un point de presse "l'intensification de ses marches" pour protester contre le Conseil militaire de transition (CMT).



Wakit Tamma prévoit notamment une opération tintamarre pour "signer la fin du CMT", prévue vendredi 13 août de 19h à 20h et samedi 14 août de 5h à 6h. Une grande marche pacifique est prévue samedi 21 août 2021, a détaillé Me. Max Loalngar, coordonnateur des actions citoyennes.



Une deuxième opération tintamarre est prévue vendredi 27 août de 19h20 et samedi 28 août de 9h à 6h, tandis qu'un "grand concert citoyen pour la libération" aura lieu samedi 4 septembre au stade d'Habenna dès 15 heures.