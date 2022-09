Tchad : Wakit Tamma annonce une double marche près de la Présidence

Wakit Tamma annonce deux marches les 21 et 24 septembre dès 7 heures. Elle appelle le peuple à regagner la Place de la nation à N'Djamena, selon un point de presse ce 17 septembre à la Bourse du travail.



"Nous ne cherchons pas à créer un rapport de force avec qui que ce soit. Nous n'entendons pas ravir le pouvoir à qui que ce soit (...) Notre participation (au dialogue, Ndlr) n'est souhaitée que pour crédibiliser une entreprise qu'ils se sont employés à dévorer dès le départ", indique Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma.



Une liste des lieux interdits aux manifestations



La Place de la nation figure sur la “liste des lieux interdits aux manifestations”, a formellement admis en mars 2022 le ministère de la Sécurité publique dans un courrier adressé au président du Parti Réformiste, à la suite d’une demande d’autorisation d’un sit-in devant le siège de la Société nationale d’électricité (SNE) dans le 2ème arrondissement de N’Djamena.



Le ministère a invoqué la proximité de cet espace public avec l'hôpital militaire (garnison) et des institutions publiques et parapubliques sensibles.