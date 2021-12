Tchad : Wakit Tamma annonce une marche le 11 décembre

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma entend organiser une marche pacifique samedi 11 décembre 2021, a annoncé mardi Dr. Sitack Yobatinan Beni, porte-parole. La marche est prévue de l'espace Fest Africa au stade Idriss Mahamat Ouya à N'Djamena.



Les revendications de Wakit Tamma portent sur la révision sans condition de la Charte de transition, l'inclusivité du processus de pré-transition et des étapes de préparation du dialogue, le respect des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'arrêt des injustices institutionnalisées.



"Nous devons nous battre contre les injustices (...) Dénonçons le clientélisme, le népotisme et la discrimination qui continuent dans les nominations. Marchons pour réclamer la fin de l’impunité", a déclaré Dr. Sitack Yobatinan Beni qui appelle à la mobilisation.