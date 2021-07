Tchad : Wakit Tamma annonce une marche pacifique le 14 juillet

La Coordination des actions citoyennes "Wakit Tamma" annonce une marche pacifique et encadrée le 14 juillet 2021 à N'Djamena pour "dénoncer la dévolution monarchique du pouvoir, la confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition et les violations systématiques des droits humains".



Selon un communiqué de Me. Max Loalngar et Dr. SItack Yombatinan, le ministère de la Sécurité publique a été avisé, un travail commun a été fait sur la matérialité de la manifestation et le principe a été accepté.



Wakit Tamma affirme que "ce régime fonctionne exactement comme celui du Mouvement patriotique du salut (MPS) décrié et combattu depuis 30 ans".



"Quand les ressources du pays sont investies dans l'achat des armes, des V8 (voitures 4x4, Ndlr) et dans le recrutement sur des bases ethniques des soldats et policiers, au détriment de l'intégration des diplômés et des lauréats des grandes écoles, de l'éducation et la santé, ce n'est pas la paix qui se prépare mais la destruction à terme de notre nation", selon Me. Max Loalngar et Dr. SItack Yombatinan.