Tchad : Wakit Tamma exige la libération du Dr Succès Masra

Le coordonnateur Zakaria Adam Zakaria a qualifié cet acte, perpétré en dehors de tout cadre légal, d'opération d'intimidation politique, évoquant les méthodes utilisées par la tristement célèbre Direction de la Documentation et de la Sécurité (DDS) sous le régime dictatorial d'Hissein Habré.





Il a souligné que le Tchad est, depuis plusieurs mois, le théâtre d'une escalade d'arrestations arbitraires et d'interpellations ciblées visant des leaders politiques, des journalistes, des activistes, des religieux et des citoyens ordinaires. Il a cité les cas récents de Gam Robert, secrétaire général du PSF, de Monodji Mahamat et du pasteur Pierre, tous détenus illégalement.





Selon le coordonnateur, le pouvoir incarné par Mahamat Kaka instrumentalise la justice pour réprimer toute voix dissidente, instaurant un climat de peur et de répression rappelant les heures les plus sombres de l'histoire du pays. Il a également dénoncé l'impunité entourant les massacres du 20 octobre 2022, ceux d'Abéché, Faya Koumougou, Sandana et l'assassinat de Yaya Dillo Becthi au siège de son parti, rasé par les forces de sécurité. Il a ajouté que l'incident du 8 janvier 2025, impliquant des jeunes au sein de la présidence, est resté sans suite, aucune enquête indépendante ni procès équitable n'ayant été initié.





Wakit Tamma, section politique, a déclaré :



Condamner avec la plus grande fermeté l'enlèvement du Dr Succès Masra, en violation des règles élémentaires du droit.

Exiger sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de tous les détenus politiques, journalistes et religieux.

Interpeller la communauté internationale et les représentations diplomatiques présentes au Tchad afin qu'elles sortent de leur silence et condamnent ces pratiques autoritaires.

Annoncer l'organisation prochaine de grandes mobilisations pacifiques dans les 23 provinces du pays, à commencer par Amdjarass, où les injustices du régime sont également ressenties.



« Le peuple tchadien a droit à la vérité, à la justice et à la dignité. Wakit Tamma, section politique, ne se taira pas. Wakit Tamma, section politique, agira », a conclu le coordonnateur Zakaria Adam Zakaria.