Tchad : Wakit Tamma indexe le CMT face à l’insécurité

La société civile a manifesté ce 26 janvier sur l'itinéraire de l'Espace Fest'Africa au Stade Idriss Mahamat Ouya à N'Djamena, mobilisant des centaines de personnes. En ligne de mire des revendications : la lutte contre l'insécurité.



Me Max Loalngar exige la démilitarisation de l'administration et la nomination des jeunes civils formés aux postes administratifs. Selon lui, les militaires sont à l'origine des conflits intercommunautaires. Dr. Sitack Yombatina fustige le Conseil militaire de transition qui a justifié sa prise de pouvoir par la nécessité de préserver la sécurité. Pour lui, les tchadiens ne sont pas en sécurité.



Pr. Avocksouma Djona estime pour sa part que la gouvernance du Mouvement patriotique du salut (MPS) -parti du défunt président Idriss Deby Itno- a causé plus de morts que le terrorisme. Chiffres à l'appui, le leader politique évoque plus d'une centaine de morts rien qu'en 2019.



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby pointe la porosité des frontières, la circulation des armes et la corruption de certaines magistrats comme étant les causes principales des conflits intercommunautaires.