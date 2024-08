Tchad : Wakit Tamma interpelle l’État français et l’appelle à soutenir les droits de l’Homme

La Coordination dans un communiqué ce 16 aout 2024, déplore l'absence de prise de position de l'Ambassade sur la question de la présence militaire française au Tchad. Ce sujet crucial a été largement débattu lors de l’Université Citoyenne, aux côtés des enjeux de la dette et du franc CFA. La question du départ des troupes françaises est fondamentale et ne peut être négligée.



La Coordination appelle l’Ambassade à engager un dialogue constructif avec les Tchadiens, qui exigent de ne plus porter le fardeau de cette présence militaire. Un rapatriement des troupes serait un signe fort de désengagement.



La Coordination rappelle que l’Ambassade doit respecter son engagement envers les droits humains au Tchad. Des incidents regrettables, comme la détention des leaders de Wakit Tamma à Moussoro et l'assassinat de Yaya Dilo, nécessitent une attention urgente.



La Coordination invite l'État français à agir de manière responsable en envisageant sérieusement le départ de ses troupes, considéré comme une nécessité inévitable pour le Tchad.