Tchad : Wakit Tamma prévoit une nouvelle marche le 29 juillet

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma (partis d'opposition et société civile) a adressé une nouvelle demande le 19 juillet au ministère de la Sécurité publique pour l'organisation d'une marche pacifique jeudi 29 juillet à N'Djamena et en province. La marche vise à dénoncer "les violations systématiques des droits de l'Homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT)".



À N'Djamena, l'itinéraire prévoit plusieurs axes : de l'espace Fest Africa, en passant par l'avenue Mobutu à la place de la nation ; du rond-point Adoum Tchere à la place de la nation ; et du rond-point Travaux à la place de la nation. À la place de la nation, des motions seront prononcées avant que les manifestants ne se dispersent.



Le ministère de la Sécurité publique ne s'est pas encore prononcé sur l'autorisation de la marche. Il avait toutefois autorisé une marche de Wakit Tamma pour le 16 juillet dernier du rond point Hamama au Palais du 15 janvier. Wakit Tamma avait finalement décidé de ne pas marche en remettant en cause la modification de la date -initialement le 14 juillet- et l'itinéraire.