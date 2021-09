Tchad : Wakit Tamma réagit à la formation du Conseil national de transition

"Au lieu d'être l'émanation de la volonté populaire, le parlement provisoire, tel que voulu par le CMT, n'est qu'une excroissance d'un exécutif illégitime et illégal", selon Me Max Loalngar et Dr. Sitack Yombatinan. Ils estiment que le pouvoir exécutif ne devrait pas désigner le pouvoir législatif censé le contrôler.



Pour Wakit Tamma, les questions essentielles pour la refondation de la nation tchadienne telles que la forme de l'État, la réforme de l'armée et le questionnement des relations diplomatiques échapperont aux débats francs et ouverts du dialogue national inclusif.



Wakit Tamma estime que le CMT vise "la pérennisation du pouvoir" du défunt président Idriss Deby. "Il n'est pas étonnant de penser qu'une Constitution taillée sur mesure existe déjà pour être adoptée par cette brigade d'applaudissement", relèvent Me Max Loalngar et Dr. Sitack Yombatinan.



Wakit Tamma appelle le peuple à "demeurer debout pour arracher sa souveraineté et sa liberté à disposer de lui-même".