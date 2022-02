Tchad : Wakit Tamma reporte sa marche pacifique

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma reporte sa marche prévue ce samedi à la semaine prochaine, annonce Me Max Loalngar. En cause : les réponses tardives et l'itinéraire qui est toujours modifié.



"Nous sommes obligés de reporter notre marche de samedi pour le samedi d'après. Les réponses viennent tardivement et l'itinéraire est toujours modifié", indique Me Max Loalngar, coordinateur de Wakit Tamma.