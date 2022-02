Tchad : Wedecider forme une soixantaine d'entrepreneurs

Durant trois semaines, les 61 entrepreneurs ont reçu une "formation de qualité" de 30 experts. Outre la formation qui satisfait les participants, des "entrepreneurs à succès" ont partagé avec ces derniers leurs expériences.



Autre bonne nouvelle, l'Union européenne est prête à accompagner huit mois durant ces jeunes porteurs de projets (les femmes en priorité) à condition que ceux-ci aient la volonté de réussir, a annoncé le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Lorenzo Vingut Harrington.



Une promesse relayée par le secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et à la Promotion de l'entrepreneuriat, Mbaigolmem Sébastien. La promotion de l'auto-emploi est d'ailleurs la priorité de son département, a annoncé Mbaigolmem Sébastien.



Les structures tels que l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) et surtout la direction de l'entrepreneuriat confirment l'attention accordée à l'entrepreneuriat. Même si le secrétaire d'État est rassuré que la formation est "porteuse d'espoir" en raison des "femmes au devant de la scène", il invite ces jeunes entrepreneurs à plus d'abnégation. Mbaigolmem Sébastien exhorte les jeunes à se passer de la fonction publique car les grandes nations inspirent par l'entrepreneuriat et non la fonction publique.