Tchad : Wedecider s'allie à 9 organisations pour une action innovante contre le chômage

Neuf organisations qui soutiennent l'entrepreneuriat de jeunes ont signé le protocole d'accord d'entente pour cadrer les actions afin d'agir en commun. Le projet YALAH est dans sa phase pilote.



Yabo Janserbe Claver, managing director du cabinet Wedecider, explique que ce projet à trois composantes intitulé "Goumoulena" se déroulera à N'Djamena. Il consistera à sélectionner des jeunes qui seront casernés pour une formation intensive de trois semaines et qui auront un accompagnement de huit mois. Ce projet a une durée de 18 mois.



Quant au "Goumoulena tour", il consiste à cibler et accompagner les jeunes de 10 provinces du Tchad, la où le taux de chômage est élevé ou sur un certains nombre de critères (population dense, chômage, seuil de pauvreté, etc).



Enfin, il y a le volet "Acoost Women" qui est financé par l'Union européenne.