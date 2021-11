Tchad : Wenak Labs initie les collégiennes et lycéennes aux outils du numérique

Wenak Labs est un centre de formation et d’innovation des projets numériques qui œuvre pour la promotion du numérique au Tchad. Placé sous le thème « Les filles et le technologie », la 7e édition du Novembre Numérique est lancée ce 26 novembre 2021 par le Mode d’Innovation Wenak Labs au quartier Klemat de N'Djamena.



Pour le Fap Manager du Wenak Labs, Fadoul Hissein, l’objectif de la formation est d’initier les collégiennes et lycéennes aux outils du numérique afin de leur permettre d’en tirer un meilleur bénéfice.



La Communauty Développer de Wenak Labs, Amzine Amine Djamal, explique que la formation, organisée en partenariat avec l’Institut Français et financée par l’UNICEF, est organisée chaque mois de Novembre pour outiller les filles sur le numérique.



La formation est étalée sur une semaine et prend en compte plus de 100 filles de deux établissements à savoir le complexe scolaire SCIO et le lycée Fort Lamy. Elle s’articule autour des thématiques suivantes : comment faire une présentation sur power point", comment créer et utiliser un zoom ou créer un focus groupe, etc.



Le concept imaginé par les amazones du numérique de Wenak Labs se veut être la niche des filles passionnées du numérique et surtout qui savent en tirer de la valeur ajoutée.