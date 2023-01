Tchad : Wenak Labs lance son MediaLab à N'Djamena

Le MediaLab est un lieu de rencontre et de réseautage qui met l'accent sur la participation citoyenne et une approche collaborative. Il vise à développer les médias en ligne et sur les réseaux sociaux, et à être un lieu de recherche interdisciplinaire pour les chercheurs, les artistes, les développeurs, les designers, les étudiants, les journalistes et les activistes. Le but est de résoudre les problèmes et d'identifier de nouvelles opportunités grâce à l'utilisation des TIC.



Le MediaLab offrira un accès aux équipements de pointe pour encourager l'auto-formation et soutenir les citoyens dans la réalisation de leurs objectifs. Il comprendra des fonds verts, bleus et blancs pour l'enregistrement vidéo et des shootings photo professionnels, ainsi qu'un plateau pour la web TV/Radio, un Open studio pour l'enregistrement audio et la composition musicale, un incubateur pour les médias en développement et un espace de formation pour développer les compétences de base en matière de technologies et de multimédia.