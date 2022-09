Tchad : Wenak Labs outille 20 femmes en compétences numériques

Dans le cadre de son programme d'acquisition de compétences numériques en faveur des femmes âgées de 18 à 35 ans, la maison de production Wenak Labs, en partenariat avec le gouvernement du Canada, organise une formation de six mois en faveur de 20 femmes, dans le secteur du numérique.



Préparer les femmes pour l'entrepreneuriat et leur enseigner les technologies numériques, former et accompagner les femmes à acquérir des compétences numériques afin de les rapprocher de l'emploi décent, favoriser l'éclosion de talents féminins dans l'écosystème Tech tchadien, booster le dynamisme des femmes et filles Tech dans les entreprises locales, et offrir des stages aux femmes et filles dans le numérique afin de les rendre plus performantes : ce sont là les objectifs de ladite formation.



Abdelsalam Safi, directeur exécutif de l'entreprise Wenak Labs explique que l'objectif de son institution, à travers cette formation, est de voir à la fin de cette formation, des femmes capables de lancer leurs propres entreprises digitales, ou bien de développer l'entrepreneuriat, en proposant des services en ligne.



« Ce qui est important pour la maison Wenak Labs, c'est votre engagement à bien apprendre et assimiler ce qu'on vous donne », explique le patron de la maison Wenak Labs. Il faut rappeler que les 20 femmes ont été retenues après une présélection de plus de 800 candidates. La formation est assurée gratuitement par Wenak Labs, à travers un financement du gouvernement canadien.