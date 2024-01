Tchad : WenakLabs répond à l'appel du Premier ministre pour soutenir l'éducation nationale

Après sa sortie médiatique sur la question de la levée de la grève, ainsi que la bonne marche du système éducatif, afin de permettre aux élèves de récupérer le temps perdu, le Premier ministre, Dr Succès Masra, a lancé un appel à contribution pour tous.



Il a non seulement rassuré l'opinion publique de sa disponibilité à donner des cours de rattrapage, mais a aussi insisté sur la mise en place d'une plateforme numérique des volontaires pouvant apporter leur contribution au niveau national.



« J'ai envie d'avoir une sorte de plateforme nationale, des bénévoles répétiteurs de la République. Je veux saluer l'enthousiasme que j'ai vu les gens avoir dans les réseaux sociaux quand nous avons annoncé cette possibilité, chacun se déclare et dit : 'J'ai 2 h à offrir', 'j'ai 10 h à offrir », a déclaré le Premier ministre.



« On a ADETIC, avec les jeunes brillants dans les organisations comme WenakLabs », a-t-il ajouté. À cet effet, le hub d'innovation numérique et technologie au Tchad, WenakLabs, a développé en 48 heures, une plateforme numérique permettant à chacun de contribuer à travers l'ensemble du territoire national.



Cette plateforme conçue est une réponse à l'appel à contribution lancé par le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son interview exclusive à la télévision nationale.



VPEN est une réponse de l'équipe de WenakLabs innovante à cet appel. C'est une plateforme où chacun peut offrir le nombre d'heures voulu, pour l'éducation de nos enfants. Cette plateforme recense tous les volontaires prêts à partager leur savoir et leur temps pour l'essor de l'éducation nationale.