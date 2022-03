Tchad : Women Success lance une campagne virtuelle sur l’égalité de genre

Dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme, ce 1er mars, l'association Women Success a lancé une campagne virtuelle intitulée : « j'agis pour l'égalité ».



Cette campagne est un moyen de sensibiliser le public sur la thématique de l'égalité, et partager ses engagements, en faveur de l'égalité, mais aussi son action pour atteindre l'objectif recherché : un monde plus égalitaire. Pour la présidente de Women Success, la pratique de l'égalité doit commencer dans les familles : « vous savez, l'inégalité a commencé au niveau de la famille.



En Afrique surtout, les garçons ne sont pas impliqués dans l'accomplissement des tâches ménagères, ils sont priorisés quand il s'agit d'aller à l'école. Dans le monde professionnel, ils sont mieux payés que les femmes, et bénéficient de gros avantages ».



Or, dès le bas âge, la fille est réduite au ménage, à la cuisine. « Elle ne va à l'école que si les moyens des parents permettent de couvrir la scolarité de tous, et jusqu'à ce que mariage s'en suive. Nous devrions commencer l'égalité au niveau de la famille », poursuit-elle



Pour Women Success, cette campagne est une contribution à la campagne globale, novatrice multigénérationnelle, lancée par l’ONG des femmes, intitulée : « Génération D'égalité : Pour les droits des femmes et un futur égalitaire ». La campagne durera tout le mois de mars.