Tchad : Women Success valorise le business féminin avec des petits budgets

L'évènement vise à amener les femmes à réfléchir à des solutions concrètes et viables sur la question de leur indépendance financière. À cette occasion, 412 femmes se sont inscrites et plus de 300 d'entre elles prennent part à des formations et débats, tandis que 60 stands sont ouverts.



Depuis son autorisation de fonctionnement en 2019, l’association “Women Success” a formé plus de 150 femmes dans les petits métiers pour leur permettre de s’autonomiser.



"Les femmes sont des actrices de développement", selon Amina Priscille Longoh. La ministre encourage les femmes à "ne négliger aucune action car les petits efforts engendrent des grandes réalisations".



La promotrice de Women Success, Irene Fouyaba, explique qu'au cours du forum, des activités simples et porteuses seront présentées pour permettre aux femmes de commencer rapidement avec des petits moyens.



"À la fin, toutes les participantes sortiront avec des idées claires et précises sur des business dans lequel il faut entreprendre et s’investir", souligne-t-elle.



Irene Fouyaba met également en avant un programme de santé pour les femmes car la bonne santé leur permet d'être actives et productives.