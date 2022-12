Tchad : Women Success veut aider les femmes entrepreneurs à s'imposer

L'initiative de Women Success permet à ses membres d'être plus proches des femmes entrepreneurs, de les écouter et de s'imprégner de leurs difficultés auxquelles elles font face.



L'objectif est également de leur venir en aide, à travers des plaidoyers pour des financements.



Pour la présidente Irène Fouyaba, "visiter les femmes entrepreneurs d'aujourd'hui permet de découvrir les difficultés, connaître leur engagement et les encourager à franchir les portes et les barrières de l'entrepreneuriat féminin".



Les femmes entrepreneurs se sont félicitées de ce moment de partage avec l'équipe conduite par le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Dangaya.



Elles ont profité de l'occasion pour soulever quelques difficultés qu'elles rencontrent : manque de financement, manque de produits locaux, le peu de visibilité accordé et le manque d'encouragement.