Tchad : World Vision lance la campagne ASSEZ, contre la malnutrition infantile

Une conférence de presse a été tenue ce lundi 27 mai 2024, par Word Vision au sujet de la campagne sur la malnutrition et la faim infantile au Tchad. Elle est dirigée par la directrice régionale de Word Vision Afrique de l'Ouest, Carla Dominique Denizar et Edgar Sanoval, PDG de Word Vision des États Unis d'Amérique.



L'objectif de cette campagne est de faire que le Tchad et le Soudan ne soient pas oubliés, face à la crise aux frontières par l'afflux des réfugiés soudanais et des retournés tchadiens. Cette campagne vise aussi de mobiliser 40 millions de dollars, afin d'atteindre 8 millions d'enfants de moins de 5 ans, au cours des trois prochaines années.



La campagne mondiale de World Vision repose sur le principe de droit des enfants, pour une alimentation adéquate, respectée, protégée et réalisée pour qu'un enfant ne se couche le vendre vide.



Il s'agit aussi d'une réponse aux défis posés par le changement climatique, les conflits et le coût des coûts des denrées alimentaires qui augmentent le nombre d'enfants ayant un besoin d'aide. Nadine Atomini, manager du plaidoyer pour la protection des enfants, a expliqué que la campagne durera deux ans.



Et des stratégies permettront des corriger les années fiscales sur la malnutrition, la faim et aussi l'éducation des enfants. Pour elle, cette campagne sera faite en collaboration avec des partenaires et répondra aux besoins des communautés concernées.



Des stratégies visent aussi à valoriser les créativités locales, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire La campagne ASSEZ, lancée au Tchad, fait partie des initiatives continentales et mondiales liées à l'objectif de développement durable numéro 2, faim zéro.



« Elle vise également à améliorer les systèmes de collecte de données aux niveaux national et mondial, afin que les enfants puissent bénéficier d'un soutien et que leur voix soit entendue lors de l'élaboration de politiques et de résultats clés », souligne Carla Dominique Denizar.



Il faut rappeler que World Vision est une organisation chrétienne d'aide humanitaire et de développement, qui se consacre à aider les enfants, les familles et leurs communautés à réaliser leur plein potentiel, en s'attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de l'injustice.