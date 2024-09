TCHAD Tchad : YALI Chad lance le projet Académie des Femmes Entrepreneures

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 13 Septembre 2024



L’ambition générale est de former et de créer un réseau fort de 50 millions de femmes dans le monde, pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel économique.

Dans le cadre de l'implémentation de l'Academy for Women Entrepreneurs (AWE) au Tchad, le YALI (Young African Leaders Initiative) Chad, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, a animé un point de presse ce vendredi 13 septembre 2024 au siège de YALI, pour annoncer le programme AWE.



Animé par son chargé de projet, Mme Roukhaya Mahamat Traoré, ce point de presse avait pour objectif de présenter le programme AWE, ses enjeux, et son impact attendu sur l'entrepreneuriat féminin au Tchad.



L'AWE est l'un des programmes lancés par le département d'État des États-Unis, et géré par le Bureau des Affaires Éducatives et Culturelles (ECA), pour soutenir les femmes entrepreneures du monde entier. Depuis son lancement, l'AWE a aidé des milliers de femmes à travers le monde à développer leurs compétences entrepreneuriales, et à créer des entreprises prospères. Son ambition générale est de former et de créer un réseau fort de 50 millions de femmes dans le monde, pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel économique.



En effet, l'AWE cible les femmes répondant aux principaux critères suivants : être une femme âgée entre 25 à 45 ans ; avoir une idée d'entreprise ou une entreprise existante ; être engagée à suivre le programme ; avoir la capacité à assister aux sessions, motivation et potentiel de croissance, et enfin avoir un niveau requis de l'anglais permettant de suivre la formation dans la plateforme en ligne Dreambuilder.



Pourquoi AWE au Tchad ? Selon Mme Roukhaya Mahamat Traoré, un pays comme le Tchad, avec des inégalités de sexes, aux ressources et moyens limités, a besoin de tel programme avec un potentiel et levier énorme en termes de renforcement de compétences, du réseautage avec les entrepreneurs à succès, les mentors et les investisseurs du monde entier, pour permettre de connecter les femmes entrepreneures tchadiennes aux marchés, aux opportunités et aux financements pour une meilleure croissance, en vue de contribuer économiquement au développement du pays.



Pour ce faire, le YALI Chad et l'ambassade des Etats-Unis au Tchad, ont travaillé en étroite collaboration depuis presqu’une année, pour l'implémentation du projet AWE au Tchad, avec une cohorte de trente femmes bénéficiaires. Ces dernières qui seront retenues, bénéficieront d'un encadrement et d'un accompagnement.



Par ailleurs, un appel à candidature sera lancé dès le lundi 16 septembre 2024 pour le recrutement des bénéficiaires, pendant la durée du programme d'environ six mois, incluant des sessions de formation, mentorat et de réseautage.



« Nous voudrions aussi préciser qu'à la fin du programme, les lauréates seront répertoriées dans la base de données du gouvernement des États-Unis, et seront considérées et traitées avec les mêmes opportunités et avantages, au même titre que tous les autres programmes d'échanges et de bourses des États-Unis », explique Mme Roukhaya.



En conclusion, un appel est lancé à l'endroit des institutions, entreprises, ONG, ou toute autre structure qui souhaiteraient appuyer ou associer son image à la mise en œuvre de ce prestigieux programme de renommée mondiale, de bien vouloir s'approcher de l'équipe de YALI Chad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'atelier de validation du mécanisme du plan quinquennal du président de la République est lancé Tchad : le CEDIRAA a célébré son 25ème anniversaire Tchad : La Jeunesse Tchadienne de la Diaspora soutient les sinistrés des inondations Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)