Tchad : YALI mobilise pour la Journée internationale Nelson Mandela : 67 minutes pour le changement

Les membres de l'association se mobiliseront pour assister les forces de l'ordre dans la gestion de la circulation, notamment dans les zones à forte densité. L'objectif est de fluidifier le trafic, sensibiliser les citoyens au respect du code de la route et renforcer les liens de confiance entre la population et les forces de l'ordre.



Une journée dédiée au don de sang est organisée au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). YALI Tchad invite la population à se joindre à cette initiative solidaire afin de reconstituer les stocks de sang vitaux pour les urgences médicales, sensibiliser sur l'importance du don de sang et sauver des vies.



En écho à l'appel des Nations Unies à consacrer 67 minutes d'aide à son prochain en hommage aux 67 années de lutte de Nelson Mandela, YALI Tchad propose à tous de s'engager concrètement pour le bien commun.



Au-delà de ces actions ponctuelles, YALI Tchad réaffirme son engagement à long terme pour promouvoir la croissance, la paix et la prospérité au Tchad. L'association œuvre notamment pour le renforcement de la gouvernance démocratique et l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire.



L'initiative de YALI Tchad s'inscrit dans la lignée des idéaux de Nelson Mandela, un symbole de la lutte contre l'apartheid, l'injustice et la discrimination. En encourageant la citoyenneté active et la solidarité, YALI Tchad contribue à bâtir un Tchad plus juste, pacifique et prospère.