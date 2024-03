Tchad : Yacine Abdramane Sakine annonce sa candidature à l'élection présidentielle

Ce 07 mars 2024, le Parti réformiste (PR), à travers son président, Yacine Abdramane Sakine, a animé un point de presse, dans son siège au 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena.



Lors de ce point de presse animé par Yacine Abdramane Sakine, ce dernier a expliqué devant la presse nationale, le choix de sa candidature à l’élection présidentielle de 06 mai.



Le conseiller national de transition, a affirmé qu'il veut faire du Tchad un pays où il fait bon vivre. Un pays apaisé, à l'abri de la tyrannie, de l'impunité, de toutes les formes de discrimination et de l'injustice.



Yacine Abdramane Sakine explique davantage qu'il souhaite un Tchad, dans une démocratie économique dans laquelle chacun participe et tire profit de son effort. Le développement, la justice équitable et l'armée nationale républicaine, sont des points qu'il a cités comme des domaines essentiels.