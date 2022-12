Tchad : Yacine Abdramane présente ses voeux aux citoyens, depuis Bongor

Yacine Abdramane Sakine a d’abord tenu à rappeler les évènements douloureux qui ont jalonné l’année 2022 sur le plan sécurité, politique et économique, avant de reconnaitre les difficultés auxquelles sont confrontées la jeunesse.



Le président national du PR estime que pour l’année qui s’annonce, le Tchad a besoin de justice et d'équité pour mettre tous les tchadiens sur le même pied d'égalité.



Il ajoute que l’année 2022 a été remplie des tous les maux qui minent le développement à savoir : la rancune, la haine, la discrimination, le favoritisme, le népotisme, la calomnie, le règlement de comptes et l'égoïsme.



Yacine Abdramane Sakine appelle les tchadiens à penser en premier lieu au Tchad, avant de penser à leur famille. Il a rendu hommage aux nombreux tchadiens tombés par la cruauté humaine : conflits intercommunautaires, éleveurs-agriculteurs, massacres de Boko Haram et évènements du 20 octobre 2022.