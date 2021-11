Tchad : Yalah, une opportunité d'emploi des jeunes

Le cabinet We decider, bénéficiant d'un financement de l'Union européenne, a lancé un ambitieux programme dénommé Yalah. Lequel programmeme vise à former 260 jeunes entrepreneurs qui à leur tour, multiplieront les emplois.



Présentant le projet, le managing director Yabo Janserbé Claver dresse un bilan alarmant du sous-emploi des jeunes. Une jeunesse massivement désoeuvrée malgré "le dynamisme, l'imagination et le volontarisme" des très petites et petites entreprises. Ces entreprises, en dépit de leurs vertus sus-évoquées, manquent "d'accompagnement, de compétitivité, de synergie". Bref, elles sont restées dans un "état embryonnaire". Même si beaucoup de projets et programmes sont initiés au profit des jeunes, ils se sont "heurtés à plusieurs crises", de l'avis de Yabo. Ce sont notamment la chute du baril, le Covid-19, l'insécurité, la non-diversification de l'économie.



Pour résorber quelque peu ces problèmes, l'union européenne a financé le programme Yalah qui vise "l'accompagnement et la consolidation dans la création des entreprises". Trois principales activités seront exécutées à cet effet. Il s'agit de "Goumoulena" qui consiste à former 60 jeunes entrepreneurs de la capitale, "Goumoulena Tour" qui formera 100 jeunes de 10 provinces et de "Boost Women" qui formera 100 femmes de la capitale.



Les candidats peuvent postuler dès le 12 novembre sur la plateforme www.yalahentrepreneur.com.