Tchad : Yaldari revient sur scène après 6 ans de pause et annonce un concert

En prélude de leur concert après plus de 6 ans de pause, le groupe de musique Yaldari, qui signifie "fils de mon pays" en arabe local, est revenu sur la scène lors d'une conférence de presse dans un restaurant local pour annoncer un concert prévu le 27 avril 2023 à l'espace Afrotropia (anciennement Acamod).



La raison de leur absence sur la scène était liée à des problèmes d'ordre personnel, notamment des études et des obligations à l'étranger pour certains membres du groupe. Cependant, ils ont fait des efforts pour renforcer leur équipe en recrutant de nouveaux membres afin de mieux préparer leur retour sur scène.



Certains membres du groupe ont récemment regagné le pays, et ils sont tous impatients de se produire à nouveau devant leur public. Yaldari promet un concert inoubliable et souhaite remercier tous leurs fans pour leur soutien indéfectible.