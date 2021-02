Tchad : "Yaya Dillo Djerou accepte d'être candidat à l'élection présidentielle"

Le président national du Parti socialiste sans frontières (PSF), Dinamou Daram, a appelé jeudi à la mobilisation derrière son candidat Yaya Dillo Djerou pour l'élection présidentielle d'avril 2021. À l'issue d'un congrès extraordinaire organisé du 16 au 18 février 2021 sur le thème "l'heure du changement a sonné", le PSF a décidé d'investir l'ex-ministre et représentant pays auprès de la CEMAC, Yaya Dillo Djerou.



"Notre candidat Yaya Dillo Djerou réaffirme solennellement et accepte d'être candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Il invite toutes les formations politiques, les plateformes politiques, la société civile, les organisations des droits de l'Homme et les personnes éprises de paix et de justice, qui aspirent au changement et l'alternance, à soutenir sa candidature sans faille à cette élection pour une victoire écrasante contre le MPS", a déclaré Dinamou Daram, président national du PSF.