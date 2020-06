Tchad : Yaya Dillo bénéficie d'une immunité, ses avocats mettent en garde

N'DJAMENA - Les avocats de l'ex-ministre Yaya Dillo Djerou Betchi ont réagi lundi, au cours d'un point de presse, à la plainte pour injures et diffamation contre leur client, déposée par le conseil de la Fondation Grand Coeur et de la Première Dame.



Me Frédéric Dainone, Me Frederic Nanadjingue et Me Max Loalngar, s'interrogent sur un traitement particulier dans cette affaire. "Nous comprenons aisément qu'il s'agit de faire plaisir à certaines personnes", disent-ils, évoquant une tentative d'intrusion dans le pouvoir judiciaire.



"Notre pays a des lois. (...) En application des textes, Yaya Dillou bénéficie d'une immunité et des privilèges dûs à son statut. Il ne peut être convoqué par voie ordinaire", ont-ils dit.



Les avocats ont rappelé que leur client reste toujours expert principal à la commission de la CEMAC, sachant que son contrat est en cours malgré sa suspension.



"Dès le 13 mai 2020, le domicile de Yaya Dillo avait été encerclé par les forces de l'ordre qui entendaient s'y introduire de force. Yaya Dillo avait opposé aux forces de l'ordre son statut de diplomate jouissant d'une immunité", ont indiqué les avocats.



Détails à suivre.