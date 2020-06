Tchad : vidéo de Yaya Dillo, "il n'y a aucun propos injurieux" (avocats)

N'DJAMENA - Les avocats de Yaya Dillo Djerou Betchi, Me Frédéric Dainone, Me Frederic Nanadjingue et Me Max Loalngar, ont indiqué lundi que leur client -poursuivi par la Fondation Grand Coeur (FGC) pour injures et diffamations- bénéficie d'une immunité, étant fonctionnaire de la CEMAC.



Ils ont demandé aux autorités en charge des poursuites d'être "prudente et pointilleuse" afin d'éviter de violer "les textes de la communauté dont le Tchad fait partie. (...) Au risque de créer un précédent fâcheux."



"Si M. Yaya Dillo n'est pas appréhendé c'est parce qu'il jouit des immunités", ont dit les avocats.



"Aucun propos injurieux dans cette vidéo"



S'agissant des faits reprochés à Yaya Dillo, les avocats ont invité "tout un chacun à revoir de façon détachée ladite vidéo qui l'incrimine et qui est la cause des poursuites contre lui aujourd'hui", ajoutant qu'il n'y a "aucun propos injurieux dans cette vidéo."



"En ce qui concerne la diffamation par voie de presse, il y a moyen de rapporter les preuves. La diffamation dont il est question ici concerne la convention qui a été signée entre l'État et la FGC", ont souligné les avocats qui ont appelé à une "lecture objective" du document.



Ils ont ajouté qu'il y a dans cette convention "des stipulations relatives à l'accompagnement financier et matériel de l'État en faveur de la FGC, alors qu'il existe le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale qui peuvent très bien faire le travail dans le cadre de la lutte contre la Covid-19."



De même, des stipulations "permettent des extensions à d'autres champs."



"Laisser la justice faire son travail"



Le collectif d'avocats a rappelé le principe de la liberté d'expression et le droit de ne pas être incriminé pour ses propres opinions. Ils ont exhorté à laisser la justice faire son travail : "Si le plaignant cherche vraiment à obtenir justice, qu'il laisse la justice faire son travail dans la sérénité, la transparence et surtout le strict respect de la loi."