Tchad : Yaya Dillo licencié de son poste de représentant pays auprès de la CEMAC

Le collège des commissaires n°14 de la CEMAC a entériné mercredi le licenciement de Yaya Dillo, à la suite d'un avis du comité de discipline, selon un compte rendu de la réunion.



"Le collège s'est prononcé en faveur du licenciement de ce dernier des services de la Commission. Une notification sera adressée à l'intéressé dans les meilleurs délais", selon le Collège des commissaires.



"Pour combler le vide né de cette décision, le Président de la Commission procédera à la nomination d'un nouveau représentant CEMAC dans le respect des procédures réglementaires", ajoute-t-il.



"Cette affaire a mis en exergue la nécessité d'approfondir la réflexion sur la nationalité des représentants CEMAC et de la mise en place d'un comité d'éthique au sein de la Commission", souligne le compte rendu signé par le directeur de cabinet Pierre C. Meye Bika.



Le 11 mai 2020, le président de la Commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo, a suspendu Yaya Dillo au motif d'une violation du "droit de réserve auquel sont astreints les fonctionnaires de la Communauté et compte tenu des propos publiquement diffusés.”



Cette suspension est intervenue quelques jours après la diffusion d'une vidéo dans laquelle Yaya Dillo exprime une opinion.



Détails en cours.