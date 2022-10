Tchad : Yaya Dillo prendra une décision "en cas de faible mobilisation" à la marche du 20 octobre

Le leader du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, a lancé un appel à manifester le 20 octobre à travers le pays pour contester "la confiscation du pouvoir par un groupe".



« En cas de faible mobilisation de nos compatriotes, personnellement, j’en tirerai les conséquences de la résignation et de la carence de notre peuple, et j’en déciderai objectivement », informe Yaya Dillo.



Le président du PSF demande à la diaspora de se mobiliser et aux différentes organisations d’appeler leurs militants à sortir massivement. Il en appelle à la conscience patriotique des forces de défense et de sécurité.



Le PSF fait partie de la dizaine de partis qui n'a pas pris part aux assises du dialogue national.