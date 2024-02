Tchad : Yaya Dillo reste à la tête du PSF malgré les tentatives de déstabilisation, contre-attaquent ses avocats

"Nous voulons rétablir la vérité dans cette affaire", ont déclaré les avocats par la voix de Me Donon Marius. Ils ont accusé Dinamou Daram d'avoir utilisé la presse à des fins malveillantes, en prétendant faussement agir au nom du PSF pour nuire à la dynamique et à l'intégrité du parti. Ils ont rappelé que lors du 2ème congrès du PSF tenu à N'Djamena le 6 août 2021, Dinamou Daram avait annoncé sa démission avant que les membres ne choisissent Yaya Dillo Djerou Betchi comme leur nouveau président.



Selon Me Donon Marius, Dinamou Daram a ensuite tenu un congrès non autorisé à Bongor où il s'est illégalement autoproclamé président, conduisant à une action en justice. Les avocats ont souligné qu'une ordonnance d'extrait de rétractation et de cessation de troubles a été émise par le Tribunal de grande instance, à laquelle Dinamou Daram a finalement obtempéré en présentant ses excuses.



Les représentants légaux de Yaya Dillo ont également présenté une décision de justice confirmant la réconciliation entre les deux parties adverses et une lettre adressée au ministre de l'Administration du Territoire le 2 janvier 2024, formalisant la position de Yaya Dillo Djerou Betchi en tant que président légitime du PSF.



"Cette affaire est le résultat de manœuvres destinées à saper le parti et à discréditer Yaya Dillo Djerou Betchi", ont-ils conclu, affirmant que ces tentatives de déstabilisation sont vouées à l'échec et que le PSF reste uni derrière son président légitimement élu.