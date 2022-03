Tchad : Young Ambassador met en place un cadre d’accompagnement des entrepreneurs

L’atelier organisé ce jeudi 31 mars, par Young Ambassador au palais du 15 janvier, entre les entrepreneurs et les développeurs de start-up du Tchad, fait l’objet de la mise en place d’un cadre de concertation et de collaboration des structures d'accompagnement des entrepreneurs.



Un atelier que Adam Ismaël, jeune ambassadeur de l’entrepreneur précise qu’il vient à point nommé, pour renforcer les liens et unir les entrepreneurs dans une synergie commune, afin de relever les défis que font face les entrepreneurs du Tchad.



Lançant l’atelier, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Entrepreneuriat, Ali Mahamoud Seïd a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme YALAH, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par le Cabinet Wedecider, sur l'initiative du Young Ambassadeur. « C’est une initiative que prône les plus hautes autorités du pays », dit-il.



« Nous allons faire en sorte que cette initiative rayonne encore et toujours pour l'insertion socio-économique des jeunes. A cet effet, je tiens à vous rassurer que le département dont j'ai la charge, a inscrit dans son plan d'action, les attentes de l'écosystème entrepreneurial pour promouvoir l'entrepreneuriat au Tchad. Pour cela, nous sommes disposés à accompagner les entrepreneurs qui ont des projets sérieux, viables et à fort impact économique, tant sur la création de l'emploi que sur le développement des projets innovants », a rappelé le ministre, en direction des entrepreneurs.



Les échanges thématiques, les coachings, la facilitation de la synergie, la promotion de l’entreprenariat des jeunes, entre autres, font l’objet de cette journée entre les entrepreneurs et entrepreneuses du Tchad, avec l’appui de Young Ambassador.