Tchad : Young Diplomats et l'Association des Jeunes Volontaires pour l'Humanisme s'attaquent au chômage des jeunes

Au cours de cette réunion, plusieurs thèmes ont été abordés, dont la question de la réinsertion socio-professionnelle des jeunes sans emploi.



Le Coordonnateur des projets de Young Diplomats, Bello Yerima Yaya, estime que "la problématique de la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes constitue un grand défi non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les partenaires et la jeunesse elle-même". Il ajoute que "les jeunes sont exposés après les études à des actes de vol et de banditisme. C'est dans ce contexte que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour contribuer avec des solutions afin d'améliorer le chômage chez les jeunes".