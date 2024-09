Tchad : Youth Volunteers Chad Act4SDG plante des arbres à l'Université Roi Fayçal

L'Association Youth Volunteers Chad Act4SDG a procédé ce jeudi 5 septembre 2024 à la plantation d'arbres sur le campus de l'Université Roi Fayçal, plus précisément à la Faculté des Alcharikha pour les Sciences de l'Éducation, à l'occasion de la Semaine Nationale de l'Arbre.



La cérémonie de plantation s'est déroulée en présence du chef du département de géographie, Dr Idris Hissein Hamid, représentant le doyen, et de Dr Oum Djamal Ahmat Amalas, représentant le Secrétariat aux affaires estudiantines. Officiant la cérémonie, Dr Idris Hissein Hamid a salué cette initiative menée par l'Association Youth Volunteers Chad Act4SDG et les a exhortés à continuer leurs actions pour lutter contre la désertification. Il a également appelé à une coopération future entre la faculté et l'association pour lancer des initiatives en faveur de la protection de l'environnement.



De son côté, le secrétaire général de l'Association Youth Volunteers Chad Act4SDG, Bechir Mahamat Abouna, a exprimé sa reconnaissance à l'administration de l'Université Roi Fayçal pour avoir donné l'occasion à l'association de réaliser ce projet. Il a également rappelé que les arbres jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de l'air et l'atténuation des effets du changement climatique, tout en offrant un habitat à de nombreuses espèces vivantes. « En plantant ces arbres, nous espérons que les étudiants et le personnel de la faculté en tireront bénéfice », a-t-il ajouté.



Pour rappel, cette initiative coïncide avec la Semaine Nationale de l'Arbre, lancée par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable.