Tchad : Zoutané Daba Martin prend service à l'ONAMA Pala

Le nouveau sous-directeur de la station provinciale de l'ONAMA Pala, a pris fonction ce mercredi 10 août 2022. Zoutané Daba Martin remplace à ce poste Djimet Vanzou qui a passé plus de deux ans aux affaires.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang a présidé la cérémonie d'installation en présence du directeur des stations provinciales de l'ONAMA, Adam Brahim Tété et de plusieurs responsables locaux.



Le directeur sortant, Djimet Vanzou, met à son actif plusieurs réalisations, notamment des documentaires sur les arachides et maïs à gogo. Ces œuvres sont réalisées avec l'appui de ses collaborateurs. Il quitte la province du Mayo Kebbi Ouest avec le sentiment d'une mission accomplie, malgré que d'autres projets restent inachevés, mais qui demeurent en chantier.



Le nouveau sous-directeur de l'ONAMA Pala, Zoutané Daba Martin dit que c'est son baptême de feu en prenant service à la tête de cette station. Il a rappelé qu'il a passé plus de 20 ans, à la station centrale de l'ONAMA à N'Djamena.