Tchad : à 10 jours de la fin du ramadan, la CIMAF assiste les couches vulnérables

Le directeur général de la CIMAF/Tchad, Elghaouti Omar, a pour sa part expliqué que son entreprise, à part sa mission principale d'accompagner le Tchad dans sa politique de développement économique, a aussi une "responsabilité sociétale d'aider les démunis chaque fois que les occasions se présentent, et le mois de ramadan est l'occasion la plus indiquée pour porter main-forte aux couches vulnérables."



"Les actes de bienfaisance et les actions de solidarité durant les dix derniers jours du mois de Ramadan, un mois de jeûne et de miséricorde, sont des particularités qui caractérisent la société tchadienne et la société marocaine, car tout le monde désire, selon ses capacités, contribuer à la concrétisation des nobles valeurs de l'islam à travers des initiatives sociales et des actes de solidarité", a expliqué Abdellatif Eroja, ambassadeur du Maroc au Tchad.