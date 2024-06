Tchad: à Abéché, des autorités honorées pour le succès de la dernière campagne présidentielle

L'Association La Référence Supérieure des Fils du Dar-Ouadda a organisé ce jeudi, 06 juin 2024, une cérémonie de remise des attestations, en l'honneur de certaines des personnalités qui ont contribué au succès de la dernière campagne électorale présidentielle, dans la province du Ouaddaï.



C'est le maire troisième adjoint de la commune d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, qui représentait le gouverneur, en présence du sultan du Dar Waddi, du premier vice-président du Conseil suprême des affaires islamiques du Ouaddaï, et un nombre important d'invités. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel trois étoiles d'Abéché.



"La remise de ces attestations vise à reconnaître les efforts déployés, et la contribution efficace à la réussite du président de la Coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno.", a déclaré le président de l'Association La Référence Suprême des Fils du Dar Ouaddaï, Hissein Issakha Nour Nourdja.



Il a expliqué certaines des activités que l'Association a menées depuis sa création, et a mentionné les personnalités qui ont déployé de grands efforts, pour le succès de l'Association, et également dans le processus de la campagne électorale au Ouaddaï.



Le maire troisième adjoint de la commune d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, au nom du gouverneur a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude aux membres de l'Association La référence Supérieure des Fils du Ouaddaï, pour avoir organisé cet événement en leur faveur.



Enfin, il a déclaré que cet honneur inclut toute la population de la province, pour sa contribution efficace, et a exhorté tous les dirigeants des associations municipales de la province à lutter pour la paix.



Il faut noter que les personnalités honorées sont : le gouverneur du Ouaddaï, le sultan, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, la Chambre de commerce, la commune d'Abéché et le représentant de la jeunesse et des femmes.