Tchad : à Abéché, des masques et solutions hydroalcooliques distribués aux vendeuses

Lançant cette campagne de sensibilisation et de distribution de masques, le délégué du marché central d'Abéché, Amine Ahmat Idriss, s'est réjouit de cet acte de citoyenneté posé par l'association des anciens élèves du lycée Hissein Mahamat Itno d'abéché.



Amine Ahmad Idriss a précisé que seul le respect des règles édictées par le gouvernement peut sauver les citoyens de cette maladie. C'est ainsi qu'il a demandé aux autres associations de la ville d'emprunter le pas de cette association.



Le délégué a demandé aux commerçants de la ville d'Abéché en général et plus particulièrement à ceux du marché central de respecter à la lettre ces mesures barrières pour bouter hors du Tchad la pandémie.