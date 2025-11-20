Alwihda Info
Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, deux formations humanitaires au profit des réfugiés et des communautés hôtes


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 20 Novembre 2025



Tchad : à Abéché, deux formations humanitaires au profit des réfugiés et des communautés hôtes
L’amphithéâtre de l’INSTA d’Abéché a servi de cadre, ce jeudi 20 novembre 2025, à la cérémonie de clôture de deux formations humanitaires destinées aux réfugiés soudanais et aux membres des communautés hôtes.

Lancées il y a six mois, dans le cadre de la recherche de solutions durables pour les réfugiés et les populations hôtes, ces formations ont permis de renforcer les compétences techniques et professionnelles des bénéficiaires afin de soutenir leur insertion socioprofessionnelle, et de favoriser leur engagement dans la réponse humanitaire locale.

Ces sessions ont été organisées par le HCR et Bioforce, en collaboration avec l’INSTA. À cette occasion, le représentant du HCR, Dr Justin Chiragane Cheia, a indiqué que les participants sont désormais « porteurs d’un savoir précieux et d’un important bagage intellectuel » et qu’ils doivent mettre leurs compétences au service de la solidarité, de la résilience et du progrès.

Pour sa part, le directeur régional de l’ONG Bioforce, Yann Dutertre, a souligné qu’après six mois d’apprentissage, les participants représentent « une nouvelle génération capable de renforcer les rangs de la communauté humanitaire, en réponse à la crise qui touche actuellement le Soudan ».

Le directeur de l’enseignement au ministère de l’Enseignement supérieur, Dr Famargue Kaitamba, a encouragé les apprenants à mettre en pratique les compétences acquises, estimant qu’elles leur permettront non seulement d’améliorer leurs perspectives professionnelles, mais aussi de contribuer activement au développement de leurs localités.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a invité les participants à être des modèles dans leurs communautés et des artisans de paix et de progrès. La cérémonie a été marquée par la remise officielle des attestations de fin de formation aux bénéficiaires, sous les applaudissements du public et des partenaires techniques et financiers.


