Tchad : à Abéché, flambée du prix du pousse-pousse d'eau de 10 bidons

Les prix de pousse-pousse d'eau ont flambé à Abéché, en cette période de canicule où il fait extrêmement chaud. Le prix du pousse-pousse d'eau contenant 10 bidons, qui était auparavant à 500 Fcfa, a augmenté de manière exponentielle.



De 500 Fcfa, nous voici à 1000, 1500 voire 2000 Fcfa dans certains quartiers reculés de la ville. Pourtant, le gouvernement a mis en garde les commerçants véreux qui profitent de cette occasion pour augmenter les prix des denrées alimentaires.



Les autorités locales ont fixé le prix d'un pousse-pousse contenant 10 bidons à 150 Fcfa à la fontaine, et à 500 Fcfa à la revente. Mais hélas, certains gérants de fontaines d'eaux ont augmenté le prix à 250 Fcfa au lieu de 150 Fcfa.



Lutte contre le Covid-19



Face à la pandémie de Covid-19, le respect des règles d'hygiène est une priorité. Mais le difficile accès à l'eau peut constituer un frein à l'application des mesures barrières. L'approche du mois de ramadan est également une source d'inquiétude pour les ménages.



Depuis quelques années, la ville d'Abéché fait face à des difficultés d'approvisionnement en eau. Selon le chef de l'État, cela est dû à l'accroissement de la population, alors que le réservoir du château de Biteha était initialement conçu pour 100.000 habitants vers les années 90. La ville compte aujourd'hui plus de 200.000 habitants. Un projet de grande envergure est toutefois en cours pour résoudre définitivement ce problème.



Certains dispositifs de lavage des mains qui se trouvent dans les lieux publics, devant certains commerçants voire institutions de la place ne contiennent pas d'eau malgré leur récente installation.



Les citoyens que nous avons rencontré dans certains quartiers de la ville d'Abéché demandent l'aide des responsables en charge des eaux pour mieux faire face à cette pandémie.



Ils interpellent le gouverneur et surtout le maire de la ville afin de récupérer certaines fontaines attribuées aux responsables qui en ont fait une propriété privée. Ils sont également invités à imposer le ton face à ceux qui augmentent le prix du pousse-pousse d'eau.



Les autorités sanitaires ont annoncé jeudi le premier cas de Covid-19 détecté en province, à Abéché.