Tchad : à Abéché, l'ADAH contribue à la reforestation lors de la Semaine nationale de l'arbre

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, qui s'est tenue du 31 août au 6 septembre 2024 sous le thème « Un Tchadien, un arbre pour une vie protégée », l'association ADAH, dirigée par son président Moustapha Abdramane Sinine, a participé activement à la plantation d'arbres ce vendredi 6 septembre 2024. Accompagné de ses membres, le président a planté des arbres dans l'enceinte de la trésorerie provinciale en présence du trésorier et de ses collaborateurs.



« Cette initiative est d'une grande importance pour notre environnement et notre avenir. En plantant des arbres, nous jouons un rôle dans la lutte contre le changement climatique et la désertification. Préservons notre biodiversité et enrichissons notre pays », a déclaré le président de l'Association pour le Développement et les Actions Humanitaires (ADAH).